Оппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным выборам

Он подчеркнул, что данное предложение поможет вывести страну из политического кризиса.

Оппозиция предложила премьер-министру Армении Николу Пашиняну сделку по внеочередным выборам. С заявлением выступил руководитель оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

Он призвал Пашиняна отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост. Эдмон Марукян, руководитель оппозиционной фракции "Светлая Армения"

Он подчеркнул, что данное предложение поможет вывести страну из политического кризиса. По мнению Марукяна, Пашинян должен прекратить предпринимать действия против армии страны. Сейчас, считает политик, Пашинян намеренно ведёт страну к потрясениям.

Ранее мы писали, что около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване.

Фото: Facebook/Edmon Marukyan