Ульф Кристерссон объяснил, что цены могли быть ниже, если бы не политика властей.

Оппозиция Швеции считает, что ситуация на Украине не объясняет высокие цены на энергию. Соответствующее заявление сделал лидер крупнейшей оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон в рамках пресс-конференции с местными журналистами. Эксперт подчеркнул, что "международные причины" являются лишь одной из причин роста стоимости на электроэнергию, а основной проблемой не является кризис на Украине.

Цены на электроэнергию бьют рекорды. В среднем они в пять раз выше, чем в 2020 году. Ульф Кристерссон, политик Швеции

Председатель политической партии Швеции считает, что в настоящее время страна переживает "самый большой кризис", который фиксируется с 1970-х годов. Тогда властям пришлось построить систему снабжения ядерной энергией ради того, чтобы быть независимыми в сфере энергоснабжения. Ульф Кристерссон добавил, что если бы страна не отказалась в 2014 году от ставки на ядерную энергию, то сейчас стоимость на ресурсы в наиболее уязвимых районах была бы на 30% меньше.

Минобороны показало захваченное на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.

Фото и видео: YouTube / Moderaterna