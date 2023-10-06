Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из ЕС

Политик заметил, что выйти из ЕС можно по одному голосованию в сейме.

Лидер польской оппозиции, бывший руководитель Европейского совета Дональд Туск заявил соотечественникам и избирателем о том, что председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода Варшавы из состава Евросоюза. Иностранный специалист пояснил жителям страны, что если польские власти начнут процесс выхода из регионального содружества, то этот процесс станет в сто раз хуже, чем он шел в Великобритании.

У меня есть все больше сигналов — и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе — и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из ЕС. Дональд Туск, польский политик

Дональд Туск добавил, что около 80% населения довольны членством в ЕС, так как"оттуда шла река денег и границы открыты". Политик пояснил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством "можно вывести из ЕС без референдума", для этого решения будет достаточно одного голосования в местном сейме.

В Польше назвали новый миграционный пакт ЕС самоубийственным.

Фото и видео: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny