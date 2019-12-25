Пассажиры вновь могут заплатить за проезд в метро Петербурга в кассе по карте

Неисправность удалось устранить за несколько часов.

В метрополитене Петербурга восстановили приём банковских карт в кассах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Утром 4-го февраля пассажиры временно не могли оплатить проезд по карте. При этом терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами и терминалы на турникетах продолжали свою работу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский метрополитен потратит почти 10 млрд рублей на 96 новых вагонов. В новых вагонах ожидаются светодиодная подсветка, автоматические сдвижные двери, USB–розетки. Их запустят на "красную" ветку метрополитена.

Фото: Piter.TV