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Пассажиры вновь могут заплатить за проезд в метро Петербурга в кассе по карте
Сегодня, 11:17
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nadezhda_sib

Пассажиры вновь могут заплатить за проезд в метро Петербурга в кассе по карте

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Неисправность удалось устранить за несколько часов.

В метрополитене Петербурга восстановили приём банковских карт в кассах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Утром 4-го февраля пассажиры временно не могли оплатить проезд по карте. При этом терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами и терминалы на турникетах продолжали свою работу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский метрополитен потратит почти 10 млрд рублей на 96 новых вагонов. В новых вагонах ожидаются светодиодная подсветка, автоматические сдвижные двери, USB–розетки. Их запустят на "красную" ветку метрополитена. 

Фото: Piter.TV

Теги: касса метро, метрополитен, оплата за проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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