Петербургский метрополитен потратит почти 10 млрд рублей на 96 новых вагонов

В новых вагонах ожидаются светодиодная подсветка, автоматические сдвижные двери, USB–розетки

Петербургский метрополитен планирует закупить 96 новейших ультрасовременных вагонов, потратив на эти цели примерно 9,5 млрд рублей. Об этом рассказал "Деловой Петербург" 3 февраля.

Предполагается, что метро будет выбирать между двумя поставщиками: ТМХ и ООО "Вагонмаш", принадлежащим ГК "Синара". Подземку интересуют вагоны, представленные на форуме SmartTransport в Петербурге в 2019 году, "Вагон 2020" является аналогом модели "Москва 2020", но не имеет сквозного прохода. СМИ отметило, что ТМХ готов предоставить самый новый подвижной состав с принципиально другими техническими характеристиками.

В новых вагонах ожидаются светодиодная подсветка, автоматические сдвижные двери, USB–розетки. Вагоны, готовящиеся к поставке в 2022-2023 годах, сформируют в 12 составов по восемь вагонов и запустят на "красную" ветку метро.

Ранее мы писали, что Петрозаводское шоссе в Петербурге планируется расширить до шести полос.

Фото: Piter.TV