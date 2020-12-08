Петрозаводское шоссе в Петербурге планируется расширить до шести полос

По словам главы Колпинского района, строительство двухуровневой развязки разгрузит прилегающие магистрали.

Во вторник, 2 февраля, глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий рассказал "Петербургскому дневнику" о планах строительства двухуровневой развязки, которая разгрузит прилегающие магистрали, и о планах по расширению Петрозаводского шоссе.

Развязка соединит Вознесенское и Петрозаводское шоссе: с ее появлением водителям не придется стоять на железнодорожном переезде. Следующий этап строительства – расширение Петрозаводского шоссе. Двухполосную магистраль превратят в шестиполосную (по три в каждую сторону). Трассу оборудуют шумозащитными экранами, чтобы не увеличивать нагрузку на местных жителей.

Также специалисты работают над проектом легкорельсового трамвая, который свяжет город Колпино и станцию метро "Шушары" в Пушкинском районе.

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Фото: Piter.TV