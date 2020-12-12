Результаты продаж 2020 года стали максимальными за всю историю рынка загородной недвижимости.

На загородном рынке Петербурга выросло число сделок с коттеджами и таунхаусами. Как передает "Деловой Петербург", в консалтинговом центре "Петербургская недвижимость" подсчитали, что объем продаж на конец 2020 года составил 10,2 тысячи сделок, что стало максимальным значением за всю историю рынка загородной недвижимости.

Отмечается, что весной стоимость загородных участков может вырасти, поскольку уже в 2020 году ажиотаж привел к дефициту территорий, и владельцы земли сильно подняли цены. В текущем году, говорят эксперты, загородная недвижимость будет развиваться более интенсивно, этому поспособствует внимание государства к снабжению земли инженерными сетями и социальной инфраструктурой, а также привлечением людей к переезду в сельскую местность. Наибольшей популярностью, по прогнозам специалистов, будут пользоваться участки без подряда, а коттеджи, участки с подрядом и таунхаусы займут лишь малую часть спроса.

Рост загородного рынка, считают эксперты, обусловлен пандемией и карантином, коттеджи показали свои преимущества для жизни. Также играет свою роль разница в цене между загородным домом и квартирой в городе: строительство дома в коттеджном поселке может обойтись дешевле городской квартиры.

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