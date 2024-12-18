В Петербурге эксперт рассказал, выгодно ли будет купить загородную недвижимость весной

Самыми популярными направлениями в Ленобласти являются Выборгский, Приозерский и Всеволожский районы.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист по рынку недвижимости Дмитрий Соломников рассказал, что происходит с ценами на загородные дома.

К сожалению, все дорожает. То есть, стройматериалы дорожают, аппетиты у застройщиков возрастают, зарплаты тоже повышаются. Поэтому взрывного роста цен нет, как было в 2020 году, но снижения минимальны совсем. Дмитрий Соломников, специалист по рынку недвижимости

Эксперт рекомендует обратить внимание на первичный рынок, поскольку со "вторичкой" есть свои нюансы. Например, при приобретении дома на вторичном рынке можно обнаружить различные дефекты.

Сейчас в плане приобретения есть льготная ипотека семейная под 6%. В принципе, это ключевое, на что можно обратить внимание. Сейчас рыночная ставка от 25% за ипотеку, поэтому довольно проблематично приобретать. А так в целом на ИЖС, когда мы смотрим на подобные земельные участки, то есть много нюансов, связанных с коммуникациями и соседями. Дмитрий Соломников, специалист по рынку недвижимости

Кроме того, Дмитрий Соломников объяснил, в чем ключевое отличие покупки загородного дома в поселке, ИЖС и садоводстве.

Ключевое отличие заключается в себестоимости обслуживания. Потому что, когда ты покупаешь в поселке, бывает, что управляющая компания может сильно завышать стоимость обслуживания этого поселка. То есть, иногда бывают такие истории, когда устанавливаются отдельные платы за проезд по дорогам этого коттеджного поселка. Эти платы безумно большие. Дмитрий Соломников, специалист по рынку недвижимости

Самыми популярными направлениями в Ленобласти являются Выборгский, Приозерский и Всеволожский районы. Там цена земли от 400-500 тыс. рублей за "сотку". А если рассматривать в пределах города, то может быть 1 млн рублей за "сотку".

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