"Восток" выполнил задачу на южнодонецком направлении СВО.

Российские операторы FPV-дронов уничтожили боевую машину пехоты и пикап Вооруженных сил Украины, находившиеся в районе населенного пункта Константиновка на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что боевая задача выполнена военнослужащими "Восточной" группировки сил. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне страны. Командир взвода БПЛА с позывным "Банзай" указал СМИ на то, что на подготовку одного оператора беспилотника у руководства уходит от двух до трех месяцев, после чего боец начинает показывать неплохой результат.

Это конфликт прогресса. Кто быстрее учится, быстрее вводит новые методы, подходы, тот и будет на три-четыре шага впереди командир взвода БПЛА "Банзай"

МО заявило, что десантники РФ сорвали высадку ВСУ на острова в дельте Днепра.

Фото и видео: Минобороны России