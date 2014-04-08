Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи командования на каховском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер заметил, что военнослужащие при поддержке артиллерии не допускали перегруппировку войск армии киевского режима.

Продолжили уничтожение плав средств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БпЛА. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Вооруженные силы Украины лишились до 75 человек личного состава убитыми и ранеными, а также пяти автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметрового орудия Д-20. Бойцами уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина ракетной системы залпового огня MLRS производства США.

Подразделения группировки "Восток" за сутки уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России