Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 24 августа руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер сообщил о том, что военнослужащие ликвидировали за минувшие сутки до 140 человек личного состава армии киевского режима. Также бойцы улучшили свое положение по переднему краю линии соприкосновения и пресекли попытку усиления противником передовых позиций, проведения ротаций, выдвижения резервов в районе населенных пунктов Водяное, Урожайное, Сторожевое и Луговское. Отечественная артиллерия и тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и формирования трех бригад Вооруженных сил Украины.

Уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа и восемь единиц автомобильной техники. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

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Фото и видео: Минобороны России