Задача на СВО выполнена силами группировки "Север".

Боевые расчеты российских беспилотников самолетного типа "Молния-1" при "Северной" группировке сил уничтожают автомобильную бронированную технику армии киевского режима в приграничном районе Курской области. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ бойцы применяют различные беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотники самолетного типа "Молния-1". пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что БПЛА "Молния-1" представляет из себя ударный дрон самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей. Устройство позволяет военнослужащим наносить воздушные удары по противнику на расстоянии до 30 километров. А программное обеспечение беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, помогающего преодолевать радиопомехи.

БПЛА уничтожили два "Старлинка" и пехоту ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России