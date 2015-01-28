БПЛА уничтожили два "Старлинка" и пехоту ВСУ в Запорожской области

"Днепр" выполнил поставленную задачу на Ореховском направлении СВО.

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов от 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершили воздушный удар по двум передатчикам системы спутниковой связи "Старлинк" иностранного производства. Данное оборудование от армии киевского режима было скрыто на территории лесополосы Ореховского направления в Запорожской области. Сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны опубликовали в социальных сетях кадры выполнения боевой задачи. Известно, что также дроны ликвидировали пехоту Вооруженных сил Украины.

Активное использование разведывательных и ударных БпЛА, в том числе FPV-дронов, позволяет сохранять жизни военнослужащих штурмовых и разведывательных подразделений. пресс-служба Минобороны РФ

Оператор FPV-дрона с позывным "Викинг" объяснил СМИ, что доля работы на значительном расстоянии в тыловом пространстве военнослужащие обычно импровизируют. Для этого они применяют усилители сигналов, антенны и двойные батарейки. При этом операторы беспилотников регулярно проводят разведку местности.

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Фото и видео: Минобороны России