Разведчики ВДВ совершили более 300 прыжков с парашютом в Смоленской области

В тренировках были задействованы вертолеты Ми-8 и системы Д-10, "Арбалет-1" и "Арбалет-2".

Российские разведчики из отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ из подмосковной Кубинки провели свыше 300 прыжков с парашютом в рамках задачи по десантированию на территории Смоленской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что десантники прыгали с борта вертолетов Ми-8 и использовали системы Д-10, "Арбалет-1" и "Арбалет-2". Порядка сотни прыжков с парашютом из 300 были совершены личным составом впервые.

После приземления разведчики отработали тактические действия по ведению поисковых действий в тылу условного противника и захвате критически важных объектов. В профильном ведомстве указали на то, что бойцы показали смелые и решительные действия, а также умение хладнокровно выполнять поставленные задачи при любых условиях. Материальная часть маневров была отработана в штатном режиме.

Каждому военнослужащему, совершившему свой первый прыжок с парашютом, в торжественной обстановке под звуки военного оркестра был вручен значок парашютиста. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии.

Фото и видео: Минобороны России