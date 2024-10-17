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Группировка "Восток" сорвала ротацию ВСУ в районе пяти населенных пунктов

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Военнослужащие сорвали ротацию и выдвижение резервов армии киевского режима в районах пяти населенных пунктов. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 17 октября руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю фронтовой линии.

Пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации и выдвижение резервов, подвоз боеприпасов в районах Доброволья, Новодонецкого, Вольного Поля, Малиновки, Луговского.

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

ВС РФ ударили по бронетанковому заводу в Николаеве.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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