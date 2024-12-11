Александр Гордеев рассказал о выполненных задачах "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 9 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что за минувший день военнослужащие ликвидировали шесть пунктов управления беспилотной авиации и два дрона самолетного типа Вооруженных сил Украины. Он указал, что армия киевского режима лишилась до 160 человек личного состава убитыми и ранеными, боевой бронированной машины MaxxPro западного производства, самоходной артиллерийской установки Krab американского производства, буксируемой гаубицы FH-70 шведско-британского изготовления и орудия Д-30.

Противник потерял автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы, шесть пунктов управления беспилотной авиацией и два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Во время проведения активных действий бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также нанесли поражение формированиям механизированной и двум десантно-штурмовым бригадам противника, находившимся в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богатырь, Разлив и Константинополь на территории Донецкой Народной Республики. Дополнительно "Восток" отразил контратаку штурмовых подразделений ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России