Задача реализована "Западом" в ходе СВО.

Российскиеи артиллерийские расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" уничтожили замаскированные взводные опорные пунктов и скопления личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в ходе проведения специальной военной операции общевойсковой армией "Западной" группировки.

При выполнении огневых задач уничтожили несколько замаскированных взводных опорных пунктов и скопления живой силы ВСУ в зоне СВО пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие совершили смену позиций на запасные в целях восполнения комплекта снарядов и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Командир артиллерийского орудия с позывным "сулим" объяснил прессе, что в основном работа ведется по объектам пехоты, бронированной техники и опорным пунктам ВСУ, в целях поддержки штурмовых подразделений.

Бьем примерно на 28 км. <...> Пехота довольна, пехоте помогаем, попадаем. Нет ничего лучше, чем благодарность от парней за проделанную работу. пресс-служба Минобороны России

Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России