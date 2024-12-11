Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области

Задача выполнена силами "Днепра" в ходе СВО.

Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" украинских войск на правобережье Днепра в Херсонской области. Соответствующей информацией поделился глава нового региона страны Владимир Сальдо через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в ходе проведения специальной военной операции общевойсковой армией "Западной" группировки. Цель враг замаскировал, оттуда велась стрельба по гражданскому населению, размещенному на левом берегу реки.

После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки Днепр. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную - РСЗО БМ-21 "Град" ВСУ. пресс-служба Минобороны России

После прямого попадания реактивная установка противника была уничтожена. Военнослужащие добавили, что на указанном участке соприкосновения удалось ликвидировать не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок противовоздушной обороны и других видов боевой техники ВСУ как советского, так и иностранного образца.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета орудия "Гиацинт-Б".

Фото и видео: Минобороны России