Операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов банкам и турфирмам

Проект разрабатывается в Минэкономразвития.

Операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов и платежах абонентов банкам и турфирмам. Об этом говорится на портале нормативно-правовых российских актов. В случае согласия пользователя, компании получат право передавать сведения третьим лицам. Изменения в законодательстве будут касаться тайны связи. Порядок и список сведений, которые операторы смогут передавать, будут установлен кабинетом министров.

Закон запрещает бизнесу использовать имеющуюся информацию о клиентах даже в рамках комплексных услуг и сервисов. В пользу нововведений специалисты из Минэкономразвития приводят несколько аргументов. В частности, при въезде в новый регион клиент (турист) будет получать сведения о событиях, местных достопримечательностях и проводимых экскурсиях.

Также поправки помогут бороться с мошенниками. Оператор передаст сведения о звонках банку. Кредитная организация узнает, в каком регионе находится абонент. Если у клиента будут пытаться снять со счета деньги из другого региона, то банк заблокирует операцию. Также это позволит сформировать базу из потенциально мошеннических номеров.

В Петербурге 90-летняя пенсионерка получала пенсию фальшивыми купюрами.

Фото: Piter.tv

