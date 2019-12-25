В Петербурге 90-летняя пенсионерка получала пенсию фальшивыми купюрами

Женщина раскрыла обман не сразу и накопила 475 тысяч рублей.

В среду, 17 ноября, в полицию Петербурга обратилась 90-летняя пенсионерка и заявила об обмане с пенсией. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам женщины, мошенники под видом курьеров "Почты России" продолжительное время выдавали ей пенсию фальшивыми купюрами. Обман раскрылся не сразу. В результате пенсионерка накопила 475 тысяч рублей.

Одну купюру она взяла, чтобы расплатиться в магазине. В супермаркете выяснилось, что 5 тысяч являются билетом банка приколов. Дома пенсионерка проверила остальные деньги, все они оказались фальшивкой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемых разыскивает полиция.

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