В Петербурге перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый во взятке депутату Ковалю

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит дело предпринимателя Антона Сидорова, который обвиняется во взятке депутату Роману Ковалю. Об этом сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по Северо-Западу.
По версии следствия, в 2019 году Сидоров через посредника передал уже бывшему депутату ЗакСа взятку за возможность получить крупный контракт на замену лифтового оборудования в родильном доме №10. Предприниматель заплатил Ковалю 10% от суммы заключенного контракта, то есть 800 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере". Обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.
Ранее суд Петербурга оштрафовал и отпустил двух женщин, попавшихся на взятке полицейскому.
Фото: Piter.TV
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