В Петербурге перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый во взятке депутату Ковалю

По версии следствия, он заплатил за возможность получить крупный контракт на замену лифтового оборудования.

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит дело предпринимателя Антона Сидорова, который обвиняется во взятке депутату Роману Ковалю. Об этом сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по Северо-Западу.

По версии следствия, в 2019 году Сидоров через посредника передал уже бывшему депутату ЗакСа взятку за возможность получить крупный контракт на замену лифтового оборудования в родильном доме №10. Предприниматель заплатил Ковалю 10% от суммы заключенного контракта, то есть 800 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере". Обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.

Ранее суд Петербурга оштрафовал и отпустил двух женщин, попавшихся на взятке полицейскому.

Фото: Piter.TV