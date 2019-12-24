Компании продолжают работу над трубопроводом.

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%. Об этом заявил официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер "РИА Новостям".

По словам эксперта, уже проложено более 2 300 км трубопровода из 2 460 км. Компании продолжают работу по обязательствам перед потребителями, ЕС и защите климатических условий. Мюллер надеется, что проект начнет эксплуатацию в ближайшее время. Мероприятия не останавливаются даже после введения Америкой экономических ограничений в отношении подрядчиков. Санкции также начали действовать против компаний, занимающихся "Турецким потоком". Последний уже введен в эксплуатацию. Сейчас только одна компания заявила о приостановке работ. Ей оказалось швейцарское предприятие Allseas.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава Американской торговой палаты в России заявил, что санкции не остановят "Северный поток-2".

Видео: YouTube/Nord Stream 2, NZZ Neue Zürcher Zeitung