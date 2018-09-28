Оператор "Северного потока – 2" запросил изменение условий прокладки труб

Решение связано сразу с несколькими факторами.

Компания "Nord stream 2" попросила разрешения на зимнюю и весеннюю прокладку трубопровода "Северный поток – 2" у германских берегов у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии. Об этом сообщило агентство DPA.

Запрос на измененные условия работ по укладке труб рассмотрят 16 декабря, но решение вынесут позже. Сообщается, что заявка понадобилась из-за некоторых требований в изначальном расширении на строительство. Согласно им труба не должна негативно влиять на популяцию водоплавающих птиц, обитающих всю зиму у Поморской бухты, где должен пролегать трубопровод.

Компания объясняет зимнее строительство тем, что поздно получила разрешение от датских властей. Также в "Nord stream 2" торопятся со строительством из-за возможных санкций США против "Северного потока-2".

Глава МИД Германии раскритиковал США за санкции против "Северного потока-2".

Видео: Nord Stream 2 / YouTube