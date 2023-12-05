  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пройдут гидравлические испытания на этой неделе
Сегодня, 15:50
101
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пройдут гидравлические испытания на этой неделе

0 0

С помощью проверки теплосетей специалисты смогут вовремя выявить дефекты на трубопроводах.

В Петербурге на этой неделе теплоэнергетики проведут 54 гидравлических испытания. Они пройдут в 15 районах города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

С помощью проверки теплосетей специалисты смогут вовремя выявить дефекты на трубопроводах и исправить их. 

Проверить, попадает ли  дом в зону испытаний, можно на сайте Комитета по энергетике. Там нужно указать название управляющей компании и ввести адрес дома, после чего появится информация о запланированных работах.  

Ранее мы писали, что фонтан забил из-под земли в Большом Казачьем переулке.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга, Pxhere

Теги: гидравлические испытания, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии