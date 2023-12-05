В Петербурге пройдут гидравлические испытания на этой неделе

С помощью проверки теплосетей специалисты смогут вовремя выявить дефекты на трубопроводах.

В Петербурге на этой неделе теплоэнергетики проведут 54 гидравлических испытания. Они пройдут в 15 районах города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

С помощью проверки теплосетей специалисты смогут вовремя выявить дефекты на трубопроводах и исправить их.

Проверить, попадает ли дом в зону испытаний, можно на сайте Комитета по энергетике. Там нужно указать название управляющей компании и ввести адрес дома, после чего появится информация о запланированных работах.

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Фото: Telegram / Правительство Петербурга, Pxhere