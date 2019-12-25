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Патрушев: НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы и танкеры
Сегодня, 7:28
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Патрушев: НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы и танкеры

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По его словам, страны НАТО в ходе учений уделяют особое внимание подготовке диверсантов.

НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы и танкеры. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, с конца 2024 года на Балтику перебрасываются дополнительные силы с целью якобы противодействия участившимся диверсиям. Патрушев отметил, что ВМС альянса планирует "усилить террористическую деятельность" в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов. Помощник президента подчеркнул, что страны НАТО в ходе учений уделяют особое внимание подготовке диверсантов

Ранее Лавров назвал забавным намерение Макрона защитить всех "3-4 ядерными боеголовками".

Фото: Pixabay.com

Теги: нато, николай патрушев, помощник президента россии, танкер, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости России,

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