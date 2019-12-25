Патрушев: НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы и танкеры

По его словам, страны НАТО в ходе учений уделяют особое внимание подготовке диверсантов.

НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы и танкеры. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, с конца 2024 года на Балтику перебрасываются дополнительные силы с целью якобы противодействия участившимся диверсиям. Патрушев отметил, что ВМС альянса планирует "усилить террористическую деятельность" в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов. Помощник президента подчеркнул, что страны НАТО в ходе учений уделяют особое внимание подготовке диверсантов

Ранее Лавров назвал забавным намерение Макрона защитить всех "3-4 ядерными боеголовками".

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