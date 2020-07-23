Задержан один из хулиганов, устроивших дебош в автобусе на Чкаловском проспекте

Молодой человек в ответ на замечание водителя сломал деталь автобуса.

Петербургская полиция оперативно задержала одного из хулиганов, устроивших дебош в автобусе на Чкаловском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Напомним, что 10 февраля к полицейским обратился 58-летний водитель автобуса, заявив, что четверо молодых людей с 21.15 до 21.30 буянили в салоне транспорта. Хулиганы распивали алкоголь и выражались грубой нецензурной бранью, а также отказались платить за проезд при выходе из автобуса на Петроградке. В ответ на замечание водителя один из дебоширов сломал щетку стеклоочистителя лобового стекла.

Полиция выяснила, кто повредил деталь автобуса: хулиганом оказался 18-летний житель Адмиралтейского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и разбой. В отношении него составлен административный протокол, до суда он отпущен под обязательство о явке. Сейчас полицейские ищут остальных молодых людей, причастных к данному инциденту.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД