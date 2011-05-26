Действия молодых людей, которые кричали в автобусе "За Навального" и сломали стеклоочиститель, попали на видео

С заявлением в полицию обратился водитель автобуса.

Полиция разыскивает злоумышленников, которые сломали стеклоочиститель лобового стекла у автобуса на Чкаловском проспекте. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, это были подростки.

В среду, 10 февраля, в полицию Петроградского района обратился 58-летний водитель автобуса. По его словам, четверо молодых людей во время движения распивали в автобусе спиртные напитки и нецензурно выражались. По информации Piter.TV, также они выкрикивали "За Навального". После выхода на остановке у дома №45 по Чкаловскому проспекту один из них сломал стеклоочиститель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО