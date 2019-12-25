Пассажиров 191 автобуса в Петербурге ищут из-за криков "за Навального"

Также они сломали стеклоочиститель лобового стекла автобуса.

В Петербурге ведётся розыск четверых неизвестных, разгромивших в среду вечером автобус и кричавших "за Навального". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

На номер "112" вечером 10 февраля позвонил 58-летний водитель автобуса компании "Питер Авто". Он рассказал, что в период с 21:15 до 21:30 в автобусе №191 молодые люди 18-20 лет нарушали общественный беспорядок. Они пили алкоголь, ругались матом, выкрикивали "за Навального". А на остановке у дома № 45 по Чкаловскому проспекту один из нарушителей сломал стеклоочиститель лобового стекла автобуса.

Молодых людей ищет полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад сотрудники МЧС в Петербурге очищали лед Фонтанки от "Навального".

Фото: Piter.tv