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Оперативнику, избившему задержанного в Ленобласти, избрали меру пресечения
Сегодня, 7:02
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Оперативнику, избившему задержанного в Ленобласти, избрали меру пресечения

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Потерпевший получил многочисленные удары по голове и телу, сотрясение головного мозга, были сломаны четыре ребра.

Приморский районный суд избрал меру пресечения в отношении оперуполномоченного Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте Александра Виноградова. По версии следствия, он превысил должностные полномочия и жестоко избил мужчину во время задержания. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что 29 марта в деревне Дранишники Всеволожского района Ленобласти Виноградов, а также двое оперативников, без достаточных и законных оснований задержали мужчину и нанесли ему многочисленные удары по голове и телу. Пострадавший получил сотрясение мозга и перелом четырех ребер.

Виноградова задержали 9 июня и в тот же день предъявили обвинение. На суде он признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее суд Петербурга арестовал Юрия Хованского на два месяца.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, превышение должностных полномочий
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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