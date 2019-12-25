Еще 31 тыс. петербуржцев протестировали на коронавирус

По всем вопросам, связанным с заболеванием, нужно звонить по номеру "122".

За прошедшие сутки в Петербурге проверили на ковид 31330 человек. Днем ранее число желающих сдать тест на инфекцию было на 4 тыс. больше. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 25 июля.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 8609 раз.

Напомним, что в городе за неделю сократилось число госпитализаций с ковидом на 30%. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 19%.

Ранее на Piter.tv: перед Днем ВМФ петербуржцы рассказали, как относятся к ограничениям по ковиду.

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