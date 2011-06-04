Модель представлена как лучшая версия чат-бота.

Американская OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4.5. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Модель представлена как лучшая версия чат-бота. В пресс-службе OpenAI отметили, что GPT‑4.5 улучшает способность распознавать подсказки. Также новый ИИ может "устанавливать связи и генерировать творческие идеи без рассуждений". Также сообщается, что GPT-4.5 будет меньше ошибаться, чем предыдущие модели.

Ранее Илон Маск анонсировал запуск языковой модели Grok 3.

Фото: YouTube / OpenAI