Британец снял на видео опасный трюк со смертоносным аллигатором

На кадрах видно, как смельчак лежит на дне водоема и над ним проплывает огромная рептилия.

Британский авантюрист Джордан Уайли (Jordan Wylie) проплыл под брюхом крупного смертоносного аллигатора в одном из водоемов в регионе Эверглейдс на юге Флориды и снял свой трюк на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На кадрах видно, как смельчак лежит на дне водоема и над ним проплывает огромная рептилия. Затем Уайли подплыл ближе, он находился на расстоянии около полуметра от аллигатора.

Джордан Уайли известен своими рискованными трюками. Так он уже забирался на гору Килиманджаро босиком. Бегом пересек Ирак, Сомали и Афганистан. Он также является автором нескольких книг, где рассказывает о своих путешествиях.

В июле американец снял на видео схватку четырехметрового питона и аллигатора.

Видео: Daily Mail