Около 50 человек пострадали в Чехии в результате столкновения двух поездов

Железнодорожная авария произошла около села Милавче.

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Об этом местным журналистам рассказал официальный представитель объединенной службы экстренных ведомств страны Петер Понцар. По данным чиновница, трагедия зафиксирована днем 4 августа около населенного пункта Милавче в районе города Домажлице. Он расположен на западе Чехии.

У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда. Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения. Петер Понцар, чешский чиновник

Эксперт позже уточнил, что жертвами трагедии стали двое человек. Еще семеро пассажиров тяжело травмировались. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии. Состояние остальных 31 человек, пострадавших при аварии, не вызывает у местных медиков беспокойства. К месту ЧП направился вице-премьер Чехии, глава Минпромторга и министр транспорта Карел Гавличек.

После столкновения поездов на перегоне в Забайкалье возбудили уголовное дело.

Видео: tv.idnes.cz