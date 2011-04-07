После столкновения поездов на перегоне в Забайкалье возбудили уголовное дело

В ТУ СК по региону раскрыли подробности ночной аварии на перегоне Алеур-Бушулей.

После столкновения поездов в Забайкалье возбудили уголовное дело. Об этом рассказали представители пресс-службы транспортного управления Следственного комитета РФ. Чиновники отметили, что на перегоне между железнодорожными станциями Алеур и Бушулей произошла авария. Специалисты расследуют произошедшее в рамках части 1 статьи 263 УК РФ.

По факту железнодорожного происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. пресс-служба ТУ СК РФ по региону

Напомним, что поезда столкнулись друг с другом в ночь на 4 августа. В Чернышевском районе ударились локомотив грузового поезда под номером 2 430 с последним вагоном грузового поезда № 2 700. С рельсов сошли шесть цистерн с авиационным керосином. Также повреждения получили пути и опоры контактной сети. Зафиксирована утечка нефтепродуктов из вагонов. К ликвидации последствий привлекались силы ГУ МЧС. Ранее в пресс-службе Забайкальской железной дороги сообщали о 10 сошедших с рельс вагонов. Ведутся восстановительные работы на участке железнодорожного полотна. В мероприятиях задействованы 340 сотрудников и восстановительные поезда.

Пьяная женщина в наушниках попала под колеса поезда в Ленобласти.

Фото: zab.ru, www.chita.ru