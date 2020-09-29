Пьяная женщина в наушниках попала под колеса поезда в Ленобласти

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В минувшие выходные в дежурную часть транспортной полиции России по СЗФО поступила информация о смерти 43-летней женщины на ж/д путях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла на перегоне Капитолово-Токсово. Грузовой поезд сбил жительницу Ленобласти, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Она переходила пути в неположенном месте, в ушах были наушники. Машинист громко сигналил и применил экстренное торможение, однако поезд не удалось остановить вовремя.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее мы писали, что на выборгском направлении в выходные пустят дополнительные "Ласточки".

Фото: pexels.com