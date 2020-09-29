Пьяная женщина в наушниках попала под колеса поезда в Ленобласти

В минувшие выходные в дежурную часть транспортной полиции России по СЗФО поступила информация о смерти 43-летней женщины на ж/д путях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла на перегоне Капитолово-Токсово. Грузовой поезд сбил жительницу Ленобласти, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Она переходила пути в неположенном месте, в ушах были наушники. Машинист громко сигналил и применил экстренное торможение, однако поезд не удалось остановить вовремя.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее мы писали, что на выборгском направлении в выходные пустят дополнительные "Ласточки".
Фото: pexels.com
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