На выборгском направлении в выходные пустят дополнительные "Ласточки"

Дополнительные поезда выйдут в 11:53 и 18:35.

В ближайшие выходные на направление Петербург – Выборг выйдут дополнительные "Ласточки", передает пресс-служба СЗППК.

Обратим внимание, что на официальном сайте компании речь идет о 30 июля (пятница) и 1 августа (воскресенье). Пассажирам следует заранее свериться с расписанием.

Так, дополнительный поезд отправится в 11:53 с Финляндского вокзала и в 18:35 из Выборга. Также дополнительную остановку в Солнечном сделает состав № 7916 из Выборга, который отправится в 18:44.

Отмечается, что дополнительные поезда решили пустить из-за большого пассажиропотока в выходные.

Ранее мы писали, что рейсы Wizz Air из Будапешта в Петербург возобновят 14 августа.

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