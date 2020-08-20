Рейсы Wizz Air из Будапешта в Петербург возобновят 14 августа

Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.

В четверг, 29 июля, стало известно о возобновлении рейсов по маршруту Будапешт – Петербург венгерского лоукостера Wizz Air. Об этом сообщил "Интерфакс".

Первый рейс назначен на 14 августа. Самолеты будут летать каждый вторник и субботу. Отметим, что с 27 июля текущего года правительство Венгрии разрешило въезжать на территорию страны россиянам, у которых есть сертификат о вакцинации против коронавируса. Сидеть на карантине или предоставлять ПЦР-тест не нужно. Для въезда понадобится лишь действующий шенген и свидетельство о вакцинации.

Ранее мы писали, что в Петербурге ужесточили требования к вакцинации сотрудников.

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