В Петербурге ужесточили требования к вакцинации сотрудников

80% работников ИП, представляющих целый ряд сфер, должны быть вакцинированы хотя бы первым компонентом вакцины.

В пятницу, 30 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции", согласно которым ряд контактных сфер экономики смогут работать только при условии вакцинации 80% сотрудников ИП.

Согласно новым условиям, 80% работников ИП целого ряда сфер должны быть либо вакцинированы хотя бы первым компонентом вакцины, либо иметь документы о перенесенном коронавирусе. Правила начнут действовать с 1 октября для бассейнов и фитнес-центров, парикмахерских и салонов красоты, бань, общепита, доставки продуктов, кинотеатров.

Руководители городских госучреждений, предприятий и исполнительных органов власти также должны обеспечить вакцинацию не менее чем 80% работников до 1 октября.

Эти же правила, но с 15 октября начнут действовать для представителей сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания и розничной торговли, а также туризма, общественного транспорта и такси.

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