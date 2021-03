Онлайн-мероприятие в честь Age of Empires состоится 10 апреля

Оно начнется 19:00 по Москве.

Онлайн-мероприятие в честь серии игр в жанре стратегии Age of Empires состоится 10 апреля в 19:00. Об этом рассказали представители корпорации Microsoft.

Предполагается, что в ходе онлайн-мероприятия представители компании расскажут новую информацию о новых версиях Age of Empires II и Age of Empire III, покажут кадры игрового процесса Age of Empires IV, а также поведают о подробностях цивилизаций и кампаниях. Разрабатывают проект студии Relic Entertainment и World"s Edge.

Компании Tuque Games и Wizards of the Coast представили трейлер игры Dark Alliance – видеоигры во вселенной Dungeons & Dragons.

Видео: YouTube / Xbox