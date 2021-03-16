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В сети появился трейлер новой видеоигры во вселенной Dungeons & Dragons

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Релиз игры запланирован на 22 июня.

Компании Tuque Games и Wizards of the Coast представили трейлер игры Dark Alliance. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале проекта.

События Dark Alliance происходят во вселенной популярной настольной игры Dungeons & Dragons. По словам разработчиков проекта, геймерам встретится множество знакомых чудовищ и персонажей в "холодном мире долины Ледяного Ветра".

Релиз игры запланирован на 22 июня 2021 года. Она будет доступна на консолях PlayStation и Xbox последнего поколения, а также на ПК. На Dark Alliance можно оформить предзаказ по цене от 2000 рублей.

Ранее мы сообщали, что трейлер фильма Mortal Kombat за неделю посмотрели свыше 116 млн раз.

Видео: YouTube / Dark Alliance

Теги: dungeon and dragons, видеоигра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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