Трейлер фильма Mortal Kombat за неделю посмотрели свыше 116 млн раз

Предположительно, на большом экране фильма можно будет увидеть уже в апреле.

Первый трейлер нового фильма по игре Mortal Kombat ("Смертельная битва") за неделю собрал более 116 млн просмотров на YouTube.

Фильм расскажет о фантастическом турнире единоборств, в котором принимают участие бойцы из разных миров. В трейлере можно увидеть знаменитых персонажей игры – Саб-Зиро, Скорпион, Лю Канг, Джакс, Саня Блейд, Шан Цунг и многих других.

В российский прокат лента должна выйти 8 апреля.

Ранее мы писали о том, что дату выхода хоррора "Тихое место 2" вновь перенесли. В продолжении картины главные герои отправятся в опасное путешествие. Им предстоит узнать, что инопланетные чудовища далеко не единственные враги.

Видео: YouTube / IGN