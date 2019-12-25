В Гатчине одобрили строительство онкоофтальмологического комплекса

Учреждение будет находиться на базе Курчатовского института.

Главгосэкспертиза РФ выдала разрешение на строительство онкоофтальмологического комплекса в Курчатовском институте (Гатчина). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Напомним, что в начале сентября на портале ЕИС был размещён тендер на поставку оборудования в корпус №2 Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ). Он непосредственно связан с проектом – новое здание появится на его базе.

Онкоофтальмологический комплекс будет служить для оказания высококвалифицированной амбулаторной помощи взрослому населению и проведению научно-исследовательских работ в области протонной лучевой терапии.

Ранее мы сообщили о том, что новая ветклиника открылась в посёлке Сумино.

Фото: пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России"