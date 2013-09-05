Новая ветклиника открылась в посёлке Сумино

В посёлке Сумино открыли новую ветеринарную клинику. Учреждение предназначено для оказания медицинской и профилактической помощи животным. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Общая площадь клиники составит 90 кв. м. В её составе предусмотрены хирургический и терапевтический кабинеты, в которых установлены современные аппараты для рентгена и проведения УЗИ. Также в распоряжении хозяев будут стационар для питомцев и ветеринарная аптека.
Добавим, что объект был сознан в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ленобласти". Здание и техника обошлись региону почти в 6 миллионов рублей.
Ранее мы сообщили о том, что мост через Лугу на подъезде к Кингисеппу получил световую подсветку.
Фото: Правительство Ленобласти
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