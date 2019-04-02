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Мост через Лугу на подъезде к Кингисеппу получил световую подсветку

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Эта подсветка не исчезнет после новогодней ночи.

Мост через Лугу на подъезде к Кингисеппу получил световую подсветку. Об этом сообщил дорожный комитет Ленинградской области.

Нет, это не декорации к третьей части "Бегущего по лезвию" и нет, эта подсветка не исчезнет после новогодней ночи. Летом обещали, что к концу года мост через Лугу на подъезде к Кингисеппу будет не узнать. И вот.  

дорожный комитет Ленинградской области

Летом на мосту заменили асфальт, гидроизоляцию, обновили пролёты, конусы. Подсветка была вторым этапом реконструкции. Это второй мост с подсветкой в Ленобласти, первый находится в Лосево на "Сортавале". 

Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: кингисепп, мост, подсветка, река луга
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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