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В ПИЯФ поставят оборудование почти на 1,5 млн рублей в рамках реконструкции корпуса №2
Сегодня, 14:39
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В ПИЯФ поставят оборудование почти на 1,5 млн рублей в рамках реконструкции корпуса №2

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На территории учреждения планируют создать онкоофтальмологический комплекс, а также комплекс для диагностики онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и офтальмологических заболеваний.

Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ), расположенный в Гатчине, объявил 2 тендера на изготовление и поставку  оборудования для в рамках реконструкции корпуса № 2.  Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, каждая из закупок оценивается более чем в 700 млн рублей.

Так, в учреждении планируют создать радиоизотопный комплекс для диагностики онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и офтальмологических заболеваний. Для этого необходимо оборудование, начальная цена по которое составит 708 млн рублей. Ещё 775, млн учёные предлагают поставщику приборов для будущего онкоофтальмологического комплекса.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 22 сентября. 

Ранее мы сообщили о том, что за ремонт поликлиники №94 на Товарищеском проспекте возьмётся ООО "Сантехстрой".

Фото: Pxhere

Теги: гатчинский район, госзакупки, ленинградская область, пияф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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