Онищенко заявил, что ситуация вокруг COVID имеет признаки гибридной войны

Эксперт призвал РАН проанализировать ситуацию с распространением инфекции.

Геннадий Онищенко заявил, что ситуация вокруг COVID-19 имеет признаки гибридной войны. Об этом депутат Госдумы России рассказал во время эфира на радиостанции "Комсомольская правда". Эксперт отметил, что летальные исходы от коронавируса происходят чаще, чем при вирусе гриппа.

XXI век - это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны... Летальность 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отстроченная летальность Геннадий Онищенко, депутат Госдумы

Специалист добавил, что грипп считается самой опасной инфекцией. Он понадеялся на то, что РАН даст научную оценку ситуации с коронавирусом. Онищенко считает, что следует проанализировать "информационно-террористическую атаку", которая наблюдается с первого дня эпидемии.

Онищенко прокомментировал заявление о неэффективности перчаток против COVID-19.