Онищенко прокомментировал заявление о неэффективности перчаток против COVID-19

Эксперт раскритиковал коллег, которые говорят о неэффективности использования перчаток для борьбы с инфекцией.

Геннадий Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19. Об этом депутат Госдумы рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Эксперт выступил с критикой коллег из медицинской сферы, которые говорят о неэффективности средств индивидуальной защиты.

Да, на 100% ничего не защищает, и маска на 100% не спасает… Такие заявления, понимаете, за них нужно головы отрывать...Нельзя этих вещей говорить Геннадий Онищенко, депутат Госдумы

Напомним, что ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов отметил, что перчатки можно приравнять к использованию кожных антисептиков при правильном применении. Он добавил, что матерчатые перчатки не спасут человека от инфекции, так как многие не умеют правильно надевать и снимать изделия.

Онищенко высказался об уничтожении российских аппаратов ИВЛ в США.

Видео: Youtube/Радио "Комсомольская Правда"