Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался об уничтожении российских аппаратов ИВЛ в США. Заявление он сделал в интервью газете "Взгляд".
По его словам, данный акт — демонстрация неуважения и пренебрежения к России.
Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная.
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы
Он назвал неубедительной версию о том, что российские аппараты ИВЛ несовместимы с американскими электрическими сетями. Онищенко считает, что подобрать адаптер к каждой розетке было возможно.
Депутат подчеркнул, что такие же ИВЛ, как отправленные в США, в России спасли ни одну сотню жизней.
Ранее в США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа.
Фото: pixabay.com
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