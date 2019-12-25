Депутат подчеркнул, что такие же ИВЛ, как отправленные в США, в России спасли ни одну сотню жизней.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался об уничтожении российских аппаратов ИВЛ в США. Заявление он сделал в интервью газете "Взгляд".

По его словам, данный акт — демонстрация неуважения и пренебрежения к России.

Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная. Геннадий Онищенко, депутат Госдумы

Он назвал неубедительной версию о том, что российские аппараты ИВЛ несовместимы с американскими электрическими сетями. Онищенко считает, что подобрать адаптер к каждой розетке было возможно.

Депутат подчеркнул, что такие же ИВЛ, как отправленные в США, в России спасли ни одну сотню жизней.

Ранее в США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа.

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