В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа

Преступнику грозит до 100 лет тюремного заключения.

В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Дональда Трампа. Об этом рассказали журналисты американского телеканала CBS News. По данным СМИ, житель Мэриленда арестован и обвинен в нападении на толпу людей. Мужчина с оружием атаковал двух пострадавших, которые выступали в поддержку действующего президента США. Они посигналили преступнику из машины, когда тот вывешивал на собственном дворе знак Black Lives Matter.

Пострадавший рассказал телеканалу, что находился в машине вместе с сыном. Они посигналили в поддержку Трампа в присутствии соседа, который поддерживает движение Black Lives Matter. Ранее мужчина никогда не встречался со своим соседом.

Он наклонился. У него там было ружье, он вытащил его и прицелился. Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья Нил Хоук, пострадавший

По данным телеканала, преступнику, устроившему стрельбу, может грозить до ста лет лишения свободы. Пострадавший заявил, что не хочет такого наказания для соседа.

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Видео: CBS News