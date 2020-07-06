Пожарные обнаружили под завалами всех пострадавших.

В США 19 человек получили травмы при падении дерева на гараж. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители пожарной службы округа Анн-Арандел в городе Пасадена американского штата Мэриленд.

Огромное дерево упало на отдельно стоящий гараж, в котором находились более 20 человек пожарная служба округа Анн-Арандел

Специалисты объяснили, что к моменту приезда спасательной бригады шестеро человек оказались под завалами. Спустя 45 минут всех людей удалось извлечь из-под обломков конструкции. На данный момент 19 человек госпитализированы. Среди пациентов двое - несовершеннолетние. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили тяжелые травмы, 13 человек доставлены с небольшими повреждениями в пять местных больниц.

В США найдена рыба, способная жить даже без воды.

Видео: YouTube / WMAR-2 News